北陸地方では冬型の気圧配置が強まっているため、新潟県の海では大しけとなっている所があります。８日午後４時現在、上・中越には「大雪警報」、県内全域に「波浪警報」が出されています。上空約５５００メートルには氷点下３３℃以下の寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みで、上・中越では９日にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。◆雪の予想９日午後３時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、