カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチG-SHOCKの最上位シリーズMR-Gの新製品をはじめとした1月発売の新製品について情報を発表した。以下に各製品の特徴を紹介する。 【画像】日本の伝統技法からスモークライト、葛飾北斎さまざまなテーマのG-SHOCKが登場 『MRG-B2100D』はG-SHOCKの最上位シリーズMR-Gの新製品であり、日本の伝統技法「木組」の機能美から着想を得た格子状の立体文字板に、青の伝統色「