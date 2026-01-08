JR東日本は7日、「もっともっとモバイルSuicaキャンペーン！」を開始した。プレゼント企画は31日まで、コカ・コーラ自販機キャンペーンは2月15日まで。ファミペイキャンペーンは2月1日～28日の期間で開催する。 プレゼントキャンペーン 期間中にモバイルSuicaで合計2000円以上を買い物で利用し、JRE POINTが貯まる買い物を1回以上行うと、Apple Watchの80％OFFクーポンなど