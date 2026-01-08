広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜細亜大＝が８日、新人合同自主トレ初日から“ゲームメイク力”を発揮した。完投型即戦力右腕の片りんをのぞかせたのは、練習の最後に行われたシャトルラン。計６度のランメニューで、他の選手が回を重ねるごとにタイムを落とす中、一定のペースで最後まで走りきった。担当した三浦トレーナーが「最初から飛ばすのではなく、ずっと同じペース。非常に良いこと」と目を細める走り。斉藤は「