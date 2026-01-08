Ｊ２北海道コンサドーレ札幌に加入した７選手の会見が８日、札幌市内の商業施設「新さっぽろサンピアザ」で、公開形式で行われた。１０年ぶりに復帰するＤＦ堀米悠斗（３１）以外の選手のコメントは以下の通り。ＭＦ堀米勇輝（３３、Ｊ２鳥栖から完全移籍で加入。川井健太新監督のサッカーを熟知する攻撃的選手）「自分の役割を理解して、監督と選手の潤滑油となれるように努力していきたい。札幌はＪ１に戻るべきチームだと思