とある漫画家によって、生成AIでビキニ姿に性的加工されたアイドルに同情と憤りの声が集まっている。【写真】「なんか上から目線」と非難が集まった漫画家・田辺氏の謝罪文新人賞を受賞した田辺洋一郎氏被害に遭ったのは、AKB48系列で瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・STU48の工藤理子だ。「問題が勃発したのは年明けのことでした。『アイドルにくわしい漫画家』を自称する田辺洋一郎氏が、Xと連携する生成AI『Grok』