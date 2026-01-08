２２年ホープフルＳでＧ１を制したドゥラエレーデ（牡６歳、父ドゥラメンテ）が、大井競馬の藤田輝信厩舎で現役続行することが１月８日までに分かった。昨年１２月１１日にＪＲＡでの競走馬登録を抹消され、種牡馬入りする予定と発表されていた。同馬は芝Ｇ１を制しただけでなく２３、２４年のチャンピオンズＣ・Ｇ１で３着に入るなど“二刀流”で活躍。大井では２３年東京大賞典・Ｇ１で３着の実績もある。現在は放牧中。