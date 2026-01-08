阪神の岩崎優投手を中心とした「ＴＥＡＭＺＡＫＩ」が８日、静岡県の草薙球場で行っている自主トレを公開。チームメートの高橋遥人投手、桐敷拓馬投手、及川雅貴投手らと、約４時間みっちり汗を流した。公開後には４人で謎のポーズを作った。漫画「ドラゴンボール」のギニュー特戦隊を連想させるように、桐敷が両手を下に向けて広げた。その脇を及川と高橋が固め、岩崎が後方で穏やかな笑みを浮かべ両手を広げている。さら