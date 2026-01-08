防犯カメラが捉えた、警察官をボンネットに乗せたまま走行する乗用車の映像＝7日午後、大阪府岸和田市（近隣関係者提供）7日午後5時25分ごろ、大阪府岸和田市宮本町の商店街で、府警の男性警察官（31）が乗用車に停止を求めたところ、車が急発進し警察官をボンネットに乗せたまま走行した。約700メートル先で振り落として逃走。警察官は軽傷だった。府警は8日、殺人未遂と公務執行妨害の疑いで、運転していた住所不詳、無職久保