８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、福井県が７日、職員へのセクハラ問題で昨年１２月に辞職した杉本達治前知事の言動をセクハラと認定する調査報告書を公表したことを報じた。今回の調査で、セクハラに当たるメッセージ約１０００件が確認されたことについて、コメンテーターで出演した放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「調査報告書を全部読ましてもらいましたけど、気持ち悪い