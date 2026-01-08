8日午前、大分県杵築市沖の海で、漁船の乗組員が網の巻き上げ作業中に、突然倒れ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 亡くなったのは、杵築市に住む68歳の男性です。 大分海上保安部によりますと、男性は8日朝から漁船2隻で漁に出て、午前10時過ぎ、海岸からおよそ1500メートルの沖合で、網を巻き上げる作業をしていたところ、突然倒れたということです。 男性は港に運ばれたあと、由布市内の病院で手当てを受けてい