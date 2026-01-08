コクヨは1月7日、ベネッセコーポレーションと共同で両社サービスの活用データを分析し、大人が学習を習慣化するために重要な3つの要因を特定したと発表した。コクヨは2025年3月28日〜8月31日に「大人のやる気ペン」を使用したユーザー約7千人を対象に、ベネッセは2023年1月1日〜2025年2月28日に初回学習を行った「Udemy」国内ユーザー約32万人を対象に分析を行った。コクヨ「大人のやる気ペン」/ベネッセコーポレーション「Udemy」