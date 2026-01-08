BIGBANGのG-DRAGONが、デビュー以来初となる単独ファンミーティングを開催する。1月8日、G-DRAGONは公式ファンコミュニティおよび公式SNSを通じて、ファンミーティング開催を予告するティザーポスターを公開した。ぼやけたビジュアルが徐々に鮮明になっていく3種類のポスターが時間差で公開され、ファンミーティングへの期待感を高めた。【写真】G-DRAGONは日本人女性が好み？過去の恋愛遍歴公開されたポスターによると、G-DRAGON