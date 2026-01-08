天丼･天ぷらチェーン「てんや」は、早春の味覚を楽しめる期間限定メニューを、2026年1月15日から3月上旬まで販売する。国産の姫甘えびやメダイ、芽キャベツなどを使用した天丼やかき揚げそばに加え、“たれづけシリーズ”初となる「いか」が主役の天丼など、季節感あふれる商品をそろえる。今回登場するのは、鹿児島県産の姫甘えび、宮城県産のメダイ、静岡県産の芽キャベツなど、香り･食感･彩りにこだわった早春ならではの食材を