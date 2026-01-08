福岡県久留米市の九州道下りの久留米インター付近で車両火災が発生しました。 8日午後3時20分ごろ、福岡県久留米市高良内町の九州道下りで「路肩に止まっている車の中で人がぐったりしていた。車は燃えていた」と目撃者から消防に通報がありました。警察によりますと、通報からおよそ30分後に火の勢いは収まりましたが、午後4時半の時点で消防が現場に残っていて、確認を続けています。車の運転席には人が乗ってい