８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．７９ポイント（０．０７％）安の４０８２．９８ポイントと５日ぶりに反落した。相場の過熱感が意識される流れ。上海総合指数はきょう８日まで、買い意欲が強いとされるローソク足の「陽線」（終値が始値より高い）が１５営業日連続となっている。現地メディアによると、上海市場が開設された１９９３年以降で最長だ。指数が１０年超ぶりの高値圏で推移する中、