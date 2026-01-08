みんなの銀行マーケティング部の伊東です。本記事は、デジタルバンク「みんなの銀行」と福岡県北九州市「Z世代課」が共同で実施した、若者の挑戦を支援するプロジェクト「北九州市Z世代課 Cheer Box」の最終結果報告です。預金総額1.2億円突破の背景と、支援金の活用先となる「Z世代はみ出せコンテスト」の受賞事業について詳しくお伝えします。前回の記事【実績】預金総額1.2億円・支援金87万円を達成｜北九州市Z世代課との連携結