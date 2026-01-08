バレンタインは、大切な人への想いを改めて伝えたくなる特別な季節。パンドラから登場する2026年バレンタインコレクション「UNLOCK LOVE」は、恋人への愛だけでなく、友情や家族、自分自身への想いまで、多彩な“愛のかたち”を表現したラインアップが魅力です。鍵やハートをモチーフにしたロマンチックなデザインと、刻印によるカスタマイズで、世界にひとつだけのジュエリーが完成。心に残るギフトを探してい