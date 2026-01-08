内閣府が8日発表した2025年12月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比0.3ポイント低下の37.2となり、5カ月ぶりに悪化した。物価高が依然として足かせとなっている。ただ内閣府は過去数カ月の平均で分析すれば指数は堅調だとして、基調判断を「持ち直している」で据え置いた。調査期間は12月6〜22日。指数を構成する4項目のうち「耐久消費財の買い時判断」