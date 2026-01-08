大雪の影響で、8日朝から運転を見合わせている奥羽線の一部区間では、9日も夕方ごろまで運転を見合わせます。奥羽線は大雪や倒木の影響で、東能代駅と青森の弘前駅の間で8日朝から運転を見合わせています。JR秋田支社によりますと、東能代駅と青森の弘前駅の間では、大雪の影響で多数の倒木が確認されていて、伐採や撤去作業のほか、除雪作業にも時間がかかる見通しです。このため、9日もこの区間の運転を見合わせるということです