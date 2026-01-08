山西省考古学研究院はこのほど、中国北部の同省運城市垣曲県にある北白鵞墓地についての最新の考古学発掘の成果を発表しました。今回、研究者は4基の小型墓を調査しました。いずれも春秋時代（紀元前770年〜同476年）初期のもので、当時の中原地区（黄河中下流地区）の墳墓制度や社会構造、文化交流の研究に新たな実物資料が提供されました。4基の墓はいずれも長方形の竪穴土坑墓です。主な副葬品は玉器と石器で、玉玦（C字