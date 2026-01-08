Image: X（8BitDo） ぐっ…これは…ほしいぞ。スマホ用ゲームコントローラーって今ではかなりメジャーなジャンルですよね。スマホを左右からガッシャンと挟んで固定するタイプが一般的ですけど、海外のコントローラーメーカー「8BitDo」がCES 2026で発表したのはなんと縦操作に特化したコントローラーです。しかもフリップ式！文字で説明するよりも動画を見てもらったほうが早いですね。以下