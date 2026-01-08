ソフトバンク育成の村田賢一投手（24）が1年での支配下返り咲きを誓った。「強い球でコントロールできないと意味がない。（体を大きくしなければという）不安にうち勝って支配下に戻りたい」。背番号34から134になって臨むプロ3年目の右腕は、ウエートトレーニングによる「体重増加」ではなく「体を正常に動かす」トレーニングで球速アップを図り、育成選手?卒業?を目指す。2024年に明治大からドラフト4位で入団した村田は同年