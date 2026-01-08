◇バレーボール全日本高校選手権準々決勝金蘭会（大阪）2―0熊本信愛（熊本）（2026年1月8日東京体育館）男女の準々決勝が行われ、金蘭会（大阪）が2―0（25―18、25―11）で熊本信愛女学院（熊本）を下し、ベスト4進出を決めた。勝利を決めたのは金蘭会のエース、馬場柚希（3年）だった。1メートル80の長身を生かし、相手スパイクをシャットアウト。一面だけのコートでプレーできる準決勝からの「センターコート」に