俳優の布川敏和さんが、自身のインスタグラムを更新。ぎっくり腰になった事を公表しました。 【写真を見る】【 布川敏和 】ぎっくり腰に「腰が, グキッ！っと〜」「外も寒かったからかな~~~？」「いや, 還暦ジジイの運動不足やろなぁ~~~!!」「あぁ, 情けない~~~」１月４日、布川敏和さんは「仕事始めを終え車のトランクから荷物を取り出した時だった〜腰が, グキッ！っと〜」「ん？ やば！ きたか!?」「そう,