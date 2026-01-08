2020年に乳がんであることを公表しているシンガー・ソングライターの谷山浩子さんが、自身のXを更新。今年最初の抗がん剤治療を行ったことを明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】谷山浩子さん「今日は今年最初の抗がん剤の日でした！」「投与後はいつも体がジンジンして微熱が出ます」谷山さんは、「今日は今年最初の抗がん剤の日でした！」と投稿。続けて、「投与後はいつも体がジンジンして微熱が出ます。」と綴