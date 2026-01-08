国の経済対策に対応するため、熊本県は1月に開く臨時議会に約500億円の一般会計補正予算案を提出します。 去年11月の定例県議会で既に約137億円を予算化していて、今回はそれに続くものとなります。 今回、提出する504億8600万円のうち、約8割（423億3000万円）が「国土強靭化」に関連する費用です。 その内訳は、河川の改修や道路の老朽化対策などに273億8600万円、2016年の熊本地震で2度の震度7に見舞われた益城町の土地区画