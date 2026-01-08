5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』を開催することを8日、発表した。【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿今回公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強いまなざしが印象的。ギターを形象化したロゴも公演に対する期待感を高めている。所属事務所「BIGHIT MUSIC」は「デビュー7周年を迎え、これまで共にしてくれたファンの