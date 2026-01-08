中国が日本に対し軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止したことについて、外務省はきょう（8日）、中国の大使に強く抗議しました。外務省によりますと、船越健裕事務次官はきょう午後、中国の呉江浩大使と外務省内で、現在の日中関係について意見を交わしました。その際、中国が軍事転用の可能性がある品目について日本への輸出を禁止すると発表したことに対し、中国側に改めて強く抗議するとともに措置の撤回を求めたというこ