前大阪府知事で前大阪市長の松井一郎氏が８日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に出演し、日本維新の会で問題となっている「国保逃れ疑惑」について言及した。日本維新の会が実態の不明瞭な団体に理事として登録することで保険料支払いを低く抑えていた兵庫県の地方議員４人について中間調査結果を公表し、処分を検討するとしたことを番組では報じた。この問題を取り上げ、意見を問われた松井氏は