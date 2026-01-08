全国高校サッカー選手権は、１０日に準決勝２試合が東京・ＭＵＦＧ国立（国立競技場）で行われる。尚志（福岡）―神村学園（鹿児島）、流通経大柏（千葉）―鹿島学園（茨城）の対戦カードとなっている。＊＊＊躍進を続ける鹿島学園は、鹿島ユース（高校年代）に所属する選手の通学校となっており、鹿島に在籍する日本人３１選手（期限付き移籍中の２人含む）のうち、１１人が同校出身（または在学中）となっている。