新年恒例の県警の「年頭視閲式」が、初めて鹿児島市の西原商会アリーナで行われました。県警で不祥事が相次ぐ中、岩瀬聡本部長は「再発防止に取り組む」と訓示しました。 警察官らおよそ300人が参加した「年頭視閲式」。例年、県警本部で行われていましたが、天候などを考慮して初めて西原商会アリーナで開かれました。 警察手帳や手錠などの装備の点検なども行われました。 岩瀬本部長は県警で相次ぐ不祥事を念頭