ほとんどの小中学校では8日から3学期が始まりました。 桜島にある桜洲小学校です。143年の歴史があります。 創立時は桜島フェリーターミナルの近くに校舎がありましたが、1914年の大正噴火で校舎が溶岩に埋まり、現在の場所に移転しました。大正時代にはおよそ800人いた児童も48人になりました。 （2年生）「今までありがとうございましたの気持ちで過ごしたい」 桜島にある8つの小中学校は今年4月に開校する小中