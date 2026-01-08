一年中手に入るキャベツですが、甘みが増すのは冬キャベツならでは。葉がやわらかく、火を通すとくたっとして、さっと作る副菜に向いています。ビタミンCや胃腸の働きを助けるビタミンUも含まれており、寒い時季の体調管理に役立つのもうれしいところです。今回は、そんな冬キャベツのおいしさをシンプルに楽しめる副菜を3品ご紹介。どれも10分以内で完成するので、「あと一品」にも重宝します。『キャベツのチーズ焼き』のレシピ