さぬきまるごとうどん恵方巻提供：穴吹エンタープライズ 高松道・津田の松原サービスエリアを運営する穴吹エンタープライズは、2月3日の節分の日に「さぬきまるごと うどん恵方巻」を限定販売します。 酢飯の代わりにうどんを使って海苔で巻いたもので、具材は金時人参やオリーブ牛、アスパラガスなど7種類すべて県産食材を使用しています。甘辛く炊いたオリーブ牛とうどんのコラボで、