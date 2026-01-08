米株価指数先物時間外取引３指数そろって下落 東京時間16:20現在 ダウ平均先物MAR 26月限49094.00（-145.00-0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6941.75（-21.50-0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25707.25（-131.50-0.51%）