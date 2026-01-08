メインシナリオ・・・このところの上昇で短期の上向きのトレンドが鮮明になっている。きょう、昨年12月5日以来の高値水準となる1.3879カナダドル（以後、単位省略）まで一時上昇しており、一目均衡表の雲の下限の1.3987や1.4000の節目、昨年12月2日の高値1.4015、雲の上限の1.4029が目先の上値目標になっている。雲の上限の1.4029を上抜くようなら、昨年11月28日の高値1.4051を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一