まだまだ補強？今季のドジャースは、98年から00年のヤンキース以来となる「3連覇」を懸けた戦いに挑む。チームを指揮するデーブ・ロバーツ監督（53）は現地メディアに囲まれた際、必ずと言っていいほど口にするのが大谷翔平（31）のことだ。【写真17枚】こんなに近くで投げている大谷や山本が撮れる!!今年も観客動員トップは間違いなし?ドジャースタジアムの貴重な写真!!「できることなら、WBCでの二刀流は回避してもらいた