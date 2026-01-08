キャッチボールで調整する巨人の大勢＝ジャイアンツ球場3月のWBC日本代表に選出されている巨人の大勢が8日、川崎市のジャイアンツ球場で練習を公開し、WBC2連覇と巨人の日本一を今年の目標に掲げた。「どっちも一番を取りたい。野球に集中して一年間取り組みたい」と力を込めた。最優秀中継ぎのタイトルを獲得した昨年はマイペースの調整だったが、今年はWBCを見据えて早めに仕上げる方針。3年前の前回大会も優勝に貢献してい