この冬ももうすぐ折り返し点に達するが、みなさんはどんな冬だと感じているだろうか。この冬を振り返って、この先、どのように予想され、今年は何に注意なのかを探ってみたい。寒暖差が大きい冬に12月は全国的に平均気温が高かった。12月の月平均気温の平年差は、北陸はプラス1.3℃、九州北部はプラス1.2℃、北海道および東北はプラス1.1℃、近畿および東海などでプラス1.0℃、関東甲信でプラス0.8℃など全国的にプラス1度前後の高