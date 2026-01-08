1月8日に国立代々木競技場 第一体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準々決勝が行われ、三遠ネオフェニックスがアルティーリ千葉と対戦した。 第1クォーターはリードが入れ替わる展開になるなか、3点ビハインドで迎えた残り29秒に湧川颯斗が2本のフリースローを決めると、大浦颯太が終了のブザーと同時に3ポイントシュー