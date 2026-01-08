クニミネ工業がこの日の取引終了後、日本原燃の低レベル放射性廃棄物埋設センター（青森県上北郡六ヶ所村）１号廃棄物埋設地の覆土工事向けに、ベントナイト製品「クニゲルＶ１」を受注したと発表した。放射性物質の漏えいを防ぐ遮水性と長期安定性などの機能が高く評価されたという。受注金額は非公表。なお、２６年３月期業績への影響はないものの、２７年３月期以降の業績に寄与する。 出所：MINKABU PRESS