大阪有機化学工業がこの日の取引終了後、２６年１１月期の連結業績予想を発表しており、売上高３７５億円（前期比３．４％増）、営業利益６４億円（同３．４％増）、純利益４５億円（同３４．７％減）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円とした。 半導体市場の回復傾向が継続することで、電子材料事業主力のＡｒＦレジスト用原料も回復傾向が継続する見通し。化成品事業における自動車用塗料向けの回復やディスプ