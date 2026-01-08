むくり…▶▶この作品を最初から読む楽しいことが目一杯の猫との日常！YouTubeアニメも人気を集め、ますます盛り上がりを見せている『夜は猫といっしょ』。何気ない日々の中でマンチカンの猫・キュルガが見せる、かわいくて不思議なその生態と気まぐれな仕草に翻弄されつつも、その愛らしさに癒やされること間違いなしです。猫飼いあるあるがぎゅっとつまった本作は、「猫は液体!?」とまで思うような独特の柔らかい描写