ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月11日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[アリャクサンドラ サスノビッチ] 0 - 2 [リュドミラ サムソノワ] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第5日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子シングルス3回戦で、アリャクサンドラ サスノビッチと第10シードのリュドミラ サムソノワが対戦した