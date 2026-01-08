NDフィルターセット H&Y Filters Japanは、「DJI Osmo Nano」の搭載レンズに対応したレンズフィルターを1月6日（火）に発売した。ND、CPL、ブラックプロミストの3タイプをラインアップする。 「DJI Osmo Nano」は、1/1.3型センサーを搭載するデジタルカメラ。カメラ部とモニター部を分離・合体できるスタイルをとり、カメラ部単体でも撮影と記録が可能だ。発売は2025年9月23日。ウェアラブルカ