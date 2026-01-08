バドミントン女子シングルス世界ランキング1位のアン・セヨンが、日本の奥原希望（世界30位）を試合時間37分で下した。【写真】「バストが大きすぎて…」韓国も注目した日本テニス美女の“悩み”アン・セヨンは1月8日（日本時間）、マレーシア・クアラルンプールで行われたBWFワールドツアー・スーパー1000のマレーシア・オープン女子シングルス2回戦で奥原と対戦し、2-0（21-17、21-7）のストレート勝ちを収めた。試合時間は37分