女子陸上の細田あい選手(エディオン)が8日、自身のSNSを更新。現役引退することを発表しました。細田選手は2024年のパリオリンピックで補欠となり、悔しさをばねに、同年9月のベルリンマラソンでは日本歴代7位の好記録をマークし、2025年のシドニーマラソンでは、日本勢最高の全体6位でフィニッシュしました。この記録から、2028年ロサンゼルスオリンピック代表へつながるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)への出場資格を獲