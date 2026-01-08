６日のＡＢＣテレビ「相席食堂」は、新年の景気の良い旅をテーマに放送された。千葉県富里市を探訪する旅人として紫吹淳が登場。エレガントに日傘をさして現れた。元宝塚トップスターの登場にスタジオの千鳥も驚いたが、流鏑馬を習うことになった場面で、紫吹が手本を見学するために馬が駆け抜けている道脇で…立った状態で完全に土に埋まって首だけを出している映像が流れ、千鳥がストップ。「これはあかんて！」と連呼した