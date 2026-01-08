日本ハム・上原健太投手が８日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、今オフ初めてブルペンで投球練習を行った。立って構える捕手に３１球。「まずは傾斜を思い出して。例年より出力は出ているのかなとは思いました」と感触を明かした。プロ１０年目の昨季は初めてリリーフの役割を担い、後半戦に活躍。３勝１敗１セーブ１３ホールド、防御率１・１１の好成績を残した。ブルペン陣を支える立場となって迎える今季。「中